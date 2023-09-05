Энели Ефимова завоевала золотую медаль на юниорском ЧМ по плаванию

Северное побережьеНовостиЭнели Ефимова завоевала золотую медаль на юниорском ЧМ по плаваниюErik Kalda, ajakirjanik5 сентября 2023, 21:37Facebook TwitterComments Энели Ефимова. Фото: Tairo LutterВ Израиле на юниорском чемпионате мира по плаванию лидер сборной Эстонии Энели Ефимова завоевала золотую медаль.Ее время на дистанции 50 метров брассом оказалось лучшим - 30,42.Как отмечает "Актуальная камера", накануне Ефимова улучшила свой же юниорский рекорд, проплыв дистанцию 50 метров брассом за 30,19 - это также новый рекорд юниорских чемпионатов мира.Facebook TwitterComments Ключевые слова ЭстонияИзраильчмефимоваЭнели Ефимова Pекомендуем