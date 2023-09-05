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Энели Ефимова завоевала золотую медаль на юниорском ЧМ по плаванию

Erik Kalda
, ajakirjanik
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

В Израиле на юниорском чемпионате мира по плаванию лидер сборной Эстонии Энели Ефимова завоевала золотую медаль.

Ее время на дистанции 50 метров брассом оказалось лучшим - 30,42.

Как отмечает "Актуальная камера", накануне Ефимова улучшила свой же юниорский рекорд, проплыв дистанцию 50 метров брассом за 30,19 - это также новый рекорд юниорских чемпионатов мира.

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