Энели Ефимова завоевала золотую медаль на юниорском ЧМ по плаванию

Ее время на дистанции 50 метров брассом оказалось лучшим - 30,42.

Как отмечает "Актуальная камера", накануне Ефимова улучшила свой же юниорский рекорд, проплыв дистанцию 50 метров брассом за 30,19 - это также новый рекорд юниорских чемпионатов мира.