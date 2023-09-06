Ср, 6.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Кивиыли самокат сбил пешехода

Эрик Калда
Facebook Twitter
Comments
Машина скорой помощи.
Машина скорой помощи. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Во вторник в результате дорожно-транспортного происшествия в Кивиыли женщина получила травмы и нуждалась в госпитализации.

5 сентября в 16.48 произошло дорожно-транспортное происшествие в Кивиыли на пересечении улиц Виру и Метса, где на пешеходном переходе самокат сбил пешехода, 63-летнюю женщину.

Пешехода доставили в больницу.

Водитель самоката покинул место происшествия.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх