В Кивиыли самокат сбил пешехода

Северное побережьеНовостиВ Кивиыли самокат сбил пешеходаЭрик Калда6 сентября 2023, 09:11Facebook TwitterComments Машина скорой помощи. Фото: Peeter Lilleväli / PõhjarannikВо вторник в результате дорожно-транспортного происшествия в Кивиыли женщина получила травмы и нуждалась в госпитализации.5 сентября в 16.48 произошло дорожно-транспортное происшествие в Кивиыли на пересечении улиц Виру и Метса, где на пешеходном переходе самокат сбил пешехода, 63-летнюю женщину.Пешехода доставили в больницу.Водитель самоката покинул место происшествия.Facebook TwitterComments Ключевые слова водителькивиыливируПешехода Pекомендуем