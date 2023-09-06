Строительство транзитных дорог в Нарве близится к завершению

Работы по строительству транзитных дорог TEN-T в Нарве близятся к завершению, и, по словам представителя проводящей их компании YIT Eesti, при благоприятных погодных условиях будут окончены к концу сентября.
«На заключительном этапе работ нас ждал неприятный сюрприз - пришлось перепроектировать и перестроить старые тепловые камеры возле кольцевой развязки П. Кереса, которые оказались в неожиданно плохом состоянии. Однако на сегодняшний день тепловые камеры перестроены, и на 6-8 сентября запланировано окончательное асфальтирование объекта, после чего будут установлены последние средства организации дорожного движения», - сообщил Андрес Винклер, руководитель проектов компании YIT Eesti.
Тем не менее, по его словам, в ближайшие недели все же ожидаются изменения в организации движения по кольцевой развязке на ул. П. Кереса. Для разделения полос движения в асфальт кольцевой развязки будут вмонтированы гранитные разделители.
«Поскольку ул. П. Кереса является транзитной дорогой, где движение должно происходить максимально плавно, кольцевая развязка была спроектирована в виде «турборазвязки». Это означает, что после установки разделителей нельзя будет проехать по кольцевой развязке несколько кругов или сменить полосу движения - выезжать с развязки нужно будет по той полосе, с которой на нее въехали, в соответствии с правилами дорожного движения», - пояснил представитель YIT.
Второе значительное изменение касается кольцевой развязки на пересечении Петровской площади и ул. Пушкина. «Если сегодня при съезде с кольцевой развязки на Петровскую площадь приходится уступать дорогу, то в будущем улица П. Кереса станет главной дорогой. Двигаясь от автовокзала по ул. Пушкина, нужно будет уступить дорогу автомобилям, выезжающим с кольцевой развязки и движущимся между кольцевой развязкой П. Кереса и Петровской площадью. Призываем жителей города при движении в этом месте внимательно соблюдать новые правила!» - сказал Андрес Винклер.
Кроме того, по его словам, необходимо проявить особое внимание и перед магазином Ehituse ABC в конце ул. Пеаалаяама со стороны ул. Раху, где водители, выезжающие с улицы Пеаалаяама, должны уступать дорогу водителям, покидающим парковку приграничной зоны ожидания.
В течение сентября в центре кольцевой развязки П. Кереса и на площади перед домом на ул. Пушкина, 19, будут сооружены фонтаны. К 7 сентября будут готовы подземные части фонтанов, и начнется их установка. Кроме того, планируется установить бетонные кольца для посадки деревьев. По словам представителя YIT, эти работы также повлияют на движение транспорта.
По словам представителя YIT, во второй половине сентября заработают светофоры и начнется настройка «зеленой волны». На нескольких перекрестках они будут управляться с помощью камер, и зеленый свет будет включаться, когда автомобиль окажется за стоп-линией. «Если автомобиль остановился слишком далеко, система светофора может не отреагировать и зеленый свет не загорится. Просим водителей быть внимательными и терпеливыми», - добавил Андрес Винклер.
Винклер отметил, что строительные работы и реорганизация движения, несомненно, доставят некоторые неудобства, но после завершения работ пропускная способность транзитного коридора через Нарву значительно возрастет, а движение станет намного безопаснее и комфортнее как для транспорта, так и для пешеходов. «Поэтому мы надеемся на понимание и терпение жителей Нарвы», - сказал представитель YIT.