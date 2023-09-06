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Неосторожное курение привело в Нарве к пожару в квартире

Эрик Калда
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Окурки. Иллюстративное фото.
Окурки. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Утром 5 сентября в центр тревоги сообщили о дыме, идущем из квартиры на проспекте Выйду. Сработал датчик дыма, и люди начали покидать дом.

В коридоре квартиры загорелся ковер. Причиной возгорания стало неосторожное курение. Жильцы квартиры потушили ковер водой из-под крана. К моменту прибытия спасателей опасности уже не было.  

Курение, по сообщению Спасательного департамента, является одной из самых распространенных причин пожара с человеческими жертвами. За семь месяцев этого года в Эстонии в результате начавшихся из-за небрежного курения пожаров погибли 19 человек, пострадали 17 человек.

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