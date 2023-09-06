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Пожар в сарае в Нарве угрожал также жилому дому

Эрик Калда
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Сарай полностью сгорел.
Сарай полностью сгорел. Фото: Спасательный департамент

Вечером 5 сентября в центр тревоги позвонили и сообщили о пожаре в сарае на улице Папли в Нарве.

По словам звонившего, огонь угрожал также жилому дому и жильцы сами приступили к работам по тушению.

До прибытия спасателей огонь перекинулся также на расположенный поблизости второй сарай.

Спасатели за четверть часа взяли возгорание под контроль.

Причина пожара выясняется.

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