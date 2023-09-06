Пожар в сарае в Нарве угрожал также жилому дому

Северное побережьеНовостиПожар в сарае в Нарве угрожал также жилому домуЭрик Калда6 сентября 2023, 12:46Facebook TwitterComments Сарай полностью сгорел. Фото: Спасательный департаментВечером 5 сентября в центр тревоги позвонили и сообщили о пожаре в сарае на улице Папли в Нарве.По словам звонившего, огонь угрожал также жилому дому и жильцы сами приступили к работам по тушению.До прибытия спасателей огонь перекинулся также на расположенный поблизости второй сарай.Спасатели за четверть часа взяли возгорание под контроль.Причина пожара выясняется.Facebook TwitterComments Ключевые слова пожарспасателиНарватревоганарвецентр тревогипричина Pекомендуем