Почетным гражданином Кохтла-Ярве ​стал Александр Дусман

Отметивший в прошлом году 80-летие Александр Дусман более 35 лет возглавляет в Кохтла-Ярве общество еврейской культуры, более четверти века является лидером Круглого стола обществ национальной культуры, членом правления Ида-Вирумааского центра интеграции. Под его руководством родились традиции, самая известная из которых - ежегодный фестиваль национальных культур "Творческий котел". Он организовал десять международных конференций по продвижению толерантности и предотвращению конфликтов.

За выдающийся вклад в развитие интеграции в Эстонии, многолетний труд и успехи Александр Дусман имеет региональные и государственные награды, а в конце прошлого года Министерство культуры удостоило его почетного титула "Золотой фонд интеграции".

18 депутатов городского собрания проголосовали за присвоение Дусману титула почетного гражданина города.

Председатель горсобрания и председатель комиссии по образованию и културе Эдуард Одинец заявил перед голосованием, что Александр Дусман активно работал в сфере интеграции в Ида-Вируаа последние 30 лет. "Александр Дусман смог собрать за одним столом все национальности, проживающие и работающие в Ида-Вирумаа, несмотря на трудные времена, будь то начало 90-х или сейчас, во время войны в Украине", — сказал Одинец .

По словам Одинца, имена кандидатов, которые не получили звание, не будут раскрыты, но он отметил, что один из них был активен в сфере спорта, а другой — в нефтехимической промышленности.

Награждение победителя состоится на торжественном мероприятии, посвященном годовщине Эстонской Республики. Вдобавок к почетной грамоте он получит разовое денежное вознаграждение в размере 5316 евро.

В прошлом году городское собрание выбрало почетным гражданином Кохтла-Ярве заслуженного тренера по лыжному спорту Юри Шмидта.