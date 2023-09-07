Ида-Вирумааская серия забегов дойдет до Оруского парка

Самую живописную трассу в нынешней Ида-Вирумааской серии забегов участники получат вечером нынешней пятницы: Тойлаский народный забег нынче большей частью проходит по Орускому парку.
Как на 4-километровой, так и на 7-километровой трассе забега, стартующего от "Toila spa" в 19.30, участники пробегут сначала по улице Пикк в поселке, а затем направятся в Оруский парк. 7-километровая трасса поведет бегунов также через Пюхайыги, где им придется преодолеть большой подъем на участке от певческой сцены до здания школы. Финальная часть обеих дистанций проходит по прибрежной трассе здоровья, в конце которой имеется подъем с серпантином, откуда уже недалеко до места старта и финиша рядом со спа.
Перед началом забегов на 4 км и 7 км планируется провести детские забеги на 2 км и малышовый забег, которые стартуют в 19.00.
Тойлаский народный забег является шестым этапом нынешней Ида-Вирумааской серии забегов. После него 16 сентября состоится еще Йыхвиский народный забег - соревнование по бегу, имеющее самые давние традиции в Ида-Вирумаа. По итогам пяти этапов среди женщин лидирует Авели Уусталу, среди мужчин - Алексей Марков.