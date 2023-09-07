ОДИН ВОПРОС ⟩ Как касса по безработице справляется после волны оттока работников?

- Справляемся. Сейчас идет набор персонала, пару человек уже приняли на работу и конкурсы продолжаются. Ничего страшного, у нас и прежде бывали сложные ситуации, например, когда проходили массовые сокращения. Хорошо, что все наши консультанты работают на местах в бюро, хотя мы даем также консультации по телефону. Но люди в Ида-Вирумаа предпочитают все же сами приходить на место и разговаривать лицом к лицу.