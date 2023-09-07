Кохтла-Ярве ищет достойного кандидата на титул "Папа года - 2003"

Участвовать могут достойные папы и дедушки, которые являются примером для семьи и активно участвуют в жизни города. Кандидат должен быть зарегистрированным жителем Кохтла-Ярве и жить здесь. Ходатайствовать могут как горожане лично, так и действующие на территории Эстонии организации и учреждения.

Конкурс проводится с 2016 года, в прошлом году он не состоялся, так как в горуправление не поступило ни одной заявки. Тем не менее красивая традиция продолжается - организаторы считают, что в Кохтла-Ярве много достойных почетного титула и премии кандидатур, и призывают горожан быть более активными, чтобы оказать должное внимание заслугам своих близких людей. Подробнее о конкурсе: www.kohtla-jarve.ee.