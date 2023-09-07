В Йыхвиском народном университете начинает работу бесплатный общинный кружок "Kodanikuks olemise ABC" ("Азбука гражданственности"), который ведет директор шахтного музея и председатель Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров.
Руководитель Тойлаского волостного собрания учит в Йыхвиском народном университете гражданственности
- Моей любимой темой в области гражданской активности является движение деревень, которое сейчас подзабыто, да оно и происходит с приливами и отливами. Хотя, пожалуй, темы, которые мы будем рассматривать, зависят также от того, какое общество соберется и что волнует людей, - объяснила Этти Кагаров.
В ходе обсуждений участники должны узнавать, каковы их - как граждан - права и обязанности, как влиять на решения, что является областью ответственности государства и самоуправления, как не поддаваться демагогии. Целью является также подтолкнуть людей к поиску решения проблем местного сообщества.
- В одиночку можно крутить в своей голове собственные проблемы и проблемы общины, но, высказавшись о них громко, можно самому или с помощью других с легкостью найти и решения, - отметила Этти Кагаров, имеющая большой политический опыт как на местном уровне, так и на уровне государства.
Общинный кружок будет собираться с 7 сентября по четвергам в 17.30 в действующем в Йыхвиском концертном доме Йыхвиском народном университете (в Онтикаском учебном центре).