Руководитель Тойлаского волостного собрания учит в Йыхвиском народном университете гражданственности

- Моей любимой темой в области гражданской активности является движение деревень, которое сейчас подзабыто, да оно и происходит с приливами и отливами. Хотя, пожалуй, темы, которые мы будем рассматривать, зависят также от того, какое общество соберется и что волнует людей, - объяснила Этти Кагаров.

В ходе обсуждений участники должны узнавать, каковы их - как граждан - права и обязанности, как влиять на решения, что является областью ответственности государства и самоуправления, как не поддаваться демагогии. Целью является также подтолкнуть людей к поиску решения проблем местного сообщества.

- В одиночку можно крутить в своей голове собственные проблемы и проблемы общины, но, высказавшись о них громко, можно самому или с помощью других с легкостью найти и решения, - отметила Этти Кагаров, имеющая большой политический опыт как на местном уровне, так и на уровне государства.