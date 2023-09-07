Состав кохтла-ярвеской социальной комиссии остался прежним

Перевыборы потребовались потому, что заместитель председателя социальной комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания Антон Диев 8 августа написал заявление о выходе из состава комиссии, объяснив свое решение "внутренним недопониманием". Так как председатель и заместитель выбираются вместе, Елена Мутонен, которая более полугода занимала пост руководителя, тоже должна была уйти.