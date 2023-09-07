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Состав кохтла-ярвеской социальной комиссии остался прежним

Ирина Кивисельг
, журналист
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Елена Мутонен осталась председателем социальной комиссии горсобрания.
Елена Мутонен осталась председателем социальной комиссии горсобрания. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На заседании Кохтла-Ярвеского горсобрания 31 августа состоялись перевыборы руководителей социальной комиссии, но изменений не произошло - председателем осталась Елена Мутонен, заместителем - Антон Диев.

Перевыборы потребовались потому, что заместитель председателя социальной комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания Антон Диев 8 августа написал заявление о выходе из состава комиссии, объяснив свое решение "внутренним недопониманием". Так как председатель и заместитель выбираются вместе, Елена Мутонен, которая более полугода занимала пост руководителя, тоже должна была уйти.

На заседании городского собрания 31 августа было предложено три кандидатуры: Елена Мутонен, Антон Диев и Евгений Салтыков. Первые двое набрали одинаковое количество голосов - по десять. Евгений - три, один бюллетень оказался испорчен. При повторном голосовании большую поддержку получила Елена Мутонен, оставшись во главе комиссии. Диев - заместитель. Выходит, решение последнего выйти из комиссии было непринципиальным?

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