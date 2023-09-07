Тойлаская библиотека обертывает школьные учебники и приглашает почитать на лестнице

- Поскольку учебный год снова начался и родителей настигла ежеосенняя забота, как сохранить долговечность школьных учебников и рабочих тетрадей, нам ничего не остается, кроме как достать рулоны пленки и заняться обертыванием, - заявила в начале недели директор Тойлаской волостной библиотеки Леа Ранд.

Спрос сохраняется

Услуга обертывания книг бесплатная, но необходимо учитывать стоимость материалов: 50 центов за учебник/рабочую тетрадь стандартного формата и 70 центов за формат А4 и больше. Идея родилась в прошлом году, когда кто-то из родителей посетовал: о ужас! - снова надо заниматься обложками для учебников и рабочих тетрадей.

- Я подумала, что у нас ведь есть приличная пленка и навыки по обертыванию. Тогда предложенной возможностью воспользовались пятеро-шестеро родителей. В этот понедельник я опять подумала, дам-ка я снова объявление. Когда я решилась, позвонил родитель и спросил, можно ли и в этом году взять с собой учебники и рабочие тетради. Раз уж есть спрос, должно быть и предложение, - сказала Леа Ранд.

Читальная пауза на свежем воздухе

А в пятницу, 8 сентября, любители книг приглашаются в 11 часов почитать на ступенях Тойлаского волостного дома. По случаю Международного дня грамотности ЮНЕСКО в 2019 году в Финляндии была запущена акция "ReadHour", пропагандирующая чтение. Идея состоит в том, чтобы создать культуру чтения час за часом и книгу за книгой, которая сделает чтение классной повседневной нормой.