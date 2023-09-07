"Noortefest" впервые пройдет на центральной площади Ахтме

- Три года мы встречались на территории молодежного центра, но так как в Ахтме теперь есть красивая обновленная площадь, переезжаем туда, - сказала директор молодежного центра Алиса Линтер, - не только потому, что там больше места, но и потому, что хочется привлечь как можно больше людей, устроить для ахтмесцев яркий праздник.

Участников фестиваля в этом году будет больше - зарегистрировались более тридцати творческих и спортивных коллективов. Впервые присоединяются, например, Йыхвиская гимназия и Йыхвиский молодежный центр, кружок картинга. Представит свою программу активная группа, намеренная в этом году создать в Кохтла-Ярве молодежный парламент.

Приедут представители Вируской тюрьмы и Таллиннской высшей медшколы - расскажут об обучении, которое можно получить. "Noortefest" - не только для школьников, но и для более взрослой молодежи.