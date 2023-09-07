Люганузе приглашает в субботу на ярмарку

Сентябрь - самое подходящее время дополнить свой сад и прикупить зимние запасы, а также в преддверии студеного периода приобрести теплые носки, рукавицы и шапки.

Об этом знают организаторы ярмарок по всей Эстонии, поэтому сентябрьский ярмарочный календарь особенно плотный: в один день с Люганузеской состоятся еще 23 ярмарки.

Такой широкий выбор ярмарок, бесспорно, немного сокращает число торговцев: по состоянию на вторник желающих участвовать в Люганузеской ярмарке насчитывалось чуть больше шестидесяти, год назад их было более ста. Но к субботе наверняка, как и всегда бывает, добавятся и другие продавцы, уверена Анне Каламяэ из Люганузеского деревенского общества, одна из организаторов ярмарки.

Все товары, из-за которых едут на ярмарку, предлагаются продавцами и сегодня: сельхозпродукция, дары леса, мясные продукты, мед, рукоделие, в том числе изделия из дерева, старые вещи, а также рыба. Один торговец рыбой сказал Каламяэ, что сначала планировал поехать торговать на ярмарку в Муствеэ, но потом подумал, что там рыбы и без того больше, и принял решение в пользу Люганузе.

Торговцев может, правда, оказаться меньше, однако метров для торговых прилавков они покупают больше, обратила нынче внимание Анне Каламяэ. Тот самый торговец рыбой занял 18 метров - это все же очень приличный прилавок!

Скромнее, чем хотелось бы, будут представлены продавцы рассады и саженцев, точнее питомники. Их в Эстонии не очень много, некоторые вообще не ездят торговать по ярмаркам, а остальным приходится разрываться между многочисленными ярмарками. Но кое-кто приедет в Люганузе обязательно.