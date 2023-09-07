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По требованию канцлера права Вируская тюрьма прекратила раздевать заключенных

Эрик Калда
, журналист
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Канцлер права и раньше давала Вируской тюрьме рекомендации по улучшению обращения с заключенными.
Канцлер права и раньше давала Вируской тюрьме рекомендации по улучшению обращения с заключенными. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вируская тюрьма была вынуждена прекратить обыск заключенных путем их полного раздевания, потому что этого потребовала канцлер права, ссылаясь также на международные правовые акты.

Канцлер права Юлле Мадизе, инспектировавшая тюрьмы открытого типа, констатировала, что в Тартуской и Таллиннской тюрьмах открытого типа обыски прибывших извне заключенных (например, с работы, из учебного заведения, магазина и т.д.) в обнаженном виде применяются в случае обоснованных подозрений или на основе выборочных проверок. Так поступали и в Вируской тюрьме открытого типа в 2020 году.

Раздевание унижает человеческое достоинство

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