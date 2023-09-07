По требованию канцлера права Вируская тюрьма прекратила раздевать заключенных

Канцлер права Юлле Мадизе, инспектировавшая тюрьмы открытого типа, констатировала, что в Тартуской и Таллиннской тюрьмах открытого типа обыски прибывших извне заключенных (например, с работы, из учебного заведения, магазина и т.д.) в обнаженном виде применяются в случае обоснованных подозрений или на основе выборочных проверок. Так поступали и в Вируской тюрьме открытого типа в 2020 году.