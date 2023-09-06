Полиция: в Силламяэ муж ударил жену, в Ахтме у девушки украли телефон

Северное побережьеНовостиПолиция: в Силламяэ муж ударил жену, в Ахтме у девушки украли телефонЭрик Калда6 сентября 2023, 14:26Facebook TwitterComments Полицейская машина. Фото: Пеэтер ЛиллевялиПолиция получила сообщение, что 4 сентября на улице Кеск в Силламяэ 42-летний мужчина ударил свою супругу.Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.5 сентября полиция получила сообщение, что у магазина на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве у девушки из заднего кармана похитили телефон "Iphone 13".Кражей причинен ущерб примерно в 800 евро.Facebook TwitterComments Ключевые слова iPhoneкохтла-ярвесилламяэмалеваКескАхтмеской Pекомендуем