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Полиция: в Силламяэ муж ударил жену, в Ахтме у девушки украли телефон

Эрик Калда
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Полиция получила сообщение, что 4 сентября на улице Кеск в Силламяэ 42-летний мужчина ударил свою супругу.

Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.

5 сентября полиция получила сообщение, что у магазина на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве у девушки из заднего кармана похитили телефон "Iphone 13".

Кражей причинен ущерб примерно в 800 евро.

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