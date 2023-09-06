Полиция: в Силламяэ муж ударил жену, в Ахтме у девушки украли телефон

Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.

5 сентября полиция получила сообщение, что у магазина на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве у девушки из заднего кармана похитили телефон "Iphone 13".