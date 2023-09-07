Если в последние годы ценовые предложения строительных тендеров оказывались гораздо выше ожидавшихся, то при ознакомлении с ценовыми предложениями относительно второго этапа строительства уличной зоны Йыхвиской основной школы волостных чиновников ждал сюрприз, поскольку они увидели цены значительно ниже предполагаемых.
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Сюрприз тендера на строительство уличной зоны Йыхвиской основной школы: цена оказалась ниже ожидаемой
В сообщении о гостендере волостное управление указало предполагаемую стоимость более 373000 евро вместе с налогом с оборота. Среди трех участников тендера зарегистрированное в Таллинне и специализирующееся на строительстве и озеленении уличных зон ТОО "Mehab" запросило цену на более чем 60000 евро меньшую, то есть 311400 евро.