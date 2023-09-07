Сюрприз тендера на строительство уличной зоны Йыхвиской основной школы: цена оказалась ниже ожидаемой

В сообщении о гостендере волостное управление указало предполагаемую стоимость более 373000 евро вместе с налогом с оборота. Среди трех участников тендера зарегистрированное в Таллинне и специализирующееся на строительстве и озеленении уличных зон ТОО "Mehab" запросило цену на более чем 60000 евро меньшую, то есть 311400 евро.

Помощник волостного старейшины Ильмар Аун сказал, что комиссия утвердила "Mehab" победителем тендера, и они надеются, что никаких обратных ударов не будет. "Держу кулаки за то, чтобы удалось как можно быстрее заключить договор и приступить к работе", - сказал он.