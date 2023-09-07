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Меэлис Кийли попытается инициировать в Рийгикогу направление в Ида-Вирумаа средств налогов на загрязнение

Эрик Гамзеев
, журналист
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Меэлис Кийли старается сплотить вокруг себя тех депутатов Рийгикогу, которые тоже считают, что налоги на загрязнение должны направляться в тот регион, где происходит загрязнение.
Меэлис Кийли старается сплотить вокруг себя тех депутатов Рийгикогу, которые тоже считают, что налоги на загрязнение должны направляться в тот регион, где происходит загрязнение. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В то время как Министерство климата вышло с проектом значительного повышения налогов на загрязнение, которые платят главным образом сланцевые предприятия, часть членов Рийгикогу пытаются протолкнуть план, по которому средства налогов на загрязнение стали бы поступать не в госбюджет, а в ида-вируские самоуправления.

О необходимости направлять вносимые ида-вирускими сланцевыми предприятиями налоги на загрязнение обратно для улучшения среды обитания в уезде говорили перед несколькими парламентскими выборами большинство баллотировавшихся в Ида-Вирумаа кандидатов. Однако центральная власть до сих пор такого решения не приняла.

Коалиционное соглашение - это не Библия

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