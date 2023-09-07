Меэлис Кийли попытается инициировать в Рийгикогу направление в Ида-Вирумаа средств налогов на загрязнение

Меэлис Кийли старается сплотить вокруг себя тех депутатов Рийгикогу, которые тоже считают, что налоги на загрязнение должны направляться в тот регион, где происходит загрязнение.

В то время как Министерство климата вышло с проектом значительного повышения налогов на загрязнение, которые платят главным образом сланцевые предприятия, часть членов Рийгикогу пытаются протолкнуть план, по которому средства налогов на загрязнение стали бы поступать не в госбюджет, а в ида-вируские самоуправления.