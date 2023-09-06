По словам министра образования и науки Кристины Каллас, при переходе на эстоноязычное образование учащиеся младших классов не нуждаются в дополнительном годе для изучения эстонского, потому что методика языкового погружения позволит одновременно изучать и школьный предмет, и эстонский язык.
Кристина Каллас: при переходе на эстоноязычное образование учащиеся младших классов не нуждаются в дополнительном годе для изучения эстонского
Об этом Каллас сообщила в среду радионовостям ERR, комментируя идею президента Эстонии Алара Кариса, что при переходе на полностью эстоноязычное образования учащимся можно бы предоставить дополнительный год исключительно для изучения эстонского.
"У нас переход на обучение на эстонском языке запланирован поэтапно. Сначала переходят детские садики. Это как раз для того, чтобы дети подготавливались к переходу на обучение в эстоноязычной среде в школе. То есть детские садики должны перейти к обучению на эстонском языке уже с 1 сентября следующего года", - пояснила министр реализацию предстоящей реформы.
"Отдельно переходят первые классы. Там я не вижу нужды в отдельном годе, чтобы они учили только эстонский, потому что у нас есть методика преподавания на эстонском языке детям, которые не владеют эстонским языком. Мы ее внедряем в Эстонии уже 23 года, это методика языкового погружения. Первые классы должны начать в следующем году с такой методикой, которая поможет ученикам и предмет освоить, и выучить эстонский язык. Мы знаем, как это делать, и мы к этому готовимся", - продолжила Каллас.
"Четвертые классы то же самое. Они тоже переходят, и дети там будут учиться на эстонском языке со специфической методикой. Учителя к этому подготовлены. Они знают, как преподавать на эстонском языке предметы детям, которые могут не владеть языком. Каждый год первые и четвертые классы, которые приходят в школу, будут начинать на эстонском языке. За шесть лет мы постепенно придем к тому, что все классы перешли на эстонский язык. Те дети, которые в прошлом или этом году начинают учебу на русском языке, у которых нет языкового погружения, они и дальше идут на русском языке и заканчивают свою учебу на русском языке", - пояснила она.
Министр уточнила, что для выпускников основной школы, не владеющих на достаточном уровне эстонским языком, действительно разрабатывается дополнительная программа для изучения эстонского в переходный год.
"Там проблема в том, что среди оканчивающих девятый класс довольно много учеников, которые не владеют эстонским даже для того, чтобы, например, поступить в профтехучилище. Там мы сейчас разрабатываем дополнительную годовую программу, которую мы называем дополнительным годом, для тех детей, чтобы они могли один год заниматься изучением эстонского языка и уже дальше идти учиться на профессию", - сказала Каллас.
Она повторила, что в начальной школе в такой программе нет необходимости.
"Если президент имел в виду, что нужен нулевой год для тех, кто идет в первый класс, то я с этим не согласна, потому что у нас есть методика обучения эстонскому языку совместно с предметами. Там ребенку не нужен дополнительный год, он сможет одновременно освоить и предмет, и язык. Конечно, это пойдет медленнее, но у нас есть методика, и мы с этим справимся", - заверила министр образования.