В Нарвскую арт-резиденцию на месяц приедут эстонская писательница и иллюстратор из Литвы

В середине лета Нарвская арт-резиденция (NART) и Эстонский детский литературный центр (ELK) объявили открытый конкурс на участие в Нарвской детской литературной резиденции для двух победителей, которые также будут получать стипендию. Было получено 37 заявок, из них 13 творческих дуэтов. Заявки пришли от авторов как из Эстонии, так и из других стран, например из Черногории и Германии.

В состав жюри конкурса вошли Трийн Сооне (директор Эстонского центра детской литературы), Анне Пикков (иллюстратор, член правления Нарвской арт-резиденции), Катрин Рейнмаа (издательство Päike ja Pilv) и Йоханна Раннула (директор Нарвской арт-резиденции). Все члены жюри согласились, что было очень много сильных заявок. В конкурсе приняли участие многие профессиональные писатели и иллюстраторы и среди них были выбраны два стипендиата - писатель и иллюстратор, каждый из которых получит по 2000 евро и возможность провести месяц в Нарвской арт-резиденции.

Согласно библиотечной статистике, Грета Алиса Лиеките является самым популярным иллюстратором детских книг в Литве. Она художник комиксов, которая проводит множество мастер-классов для детей и пожилых людей в разных уголках мира. Она также планирует организовать мастер-классы и встречи с местными жителями Нарвы, чтобы собрать материал для своего комикса или книги с иллюстрациями. Тема книги - мосты. Что такое мост, что он символизирует для нарвитян, что мост соединяет и т. д.

Вероника Кивисилла - автор двух учебников по литературе и публицист, пишущий статьи, рецензии, стихи, короткую прозу и многое другое. Кивисилла описала свое желание приехать в резиденцию следующим образом: «Я быстро адаптируюсь, вживаюсь в окружающий контекст с энтузиазмом. Я, как человек находящийся постоянно в поиске, верю, что лучшие истории рождаются тогда, когда мы выходим из привычной среды, открываем для себя новые места и делаем их своим домом». Вероника Кивисилла планирует записать историю легендарного ветеринара Ялмара Линга, работавшего в Нарве во времена первой республики. Это родственник хорошего друга Кивисиллы: «Пожилая бабушка моего друга рассказала мне много интересного о своем дяде Ялмаре. Я чувствую, что мне хотелось бы воплотить в жизнь Нарву того времени с людьми, животными, детьми и свирепым Фордом дяди Ялмара и связать её с историями о людях, животных и детях Нарвы сегодняшнего дня».