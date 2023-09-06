Ночные киносеансы в Ида-Вирумаа посетили более тысячи зрителей

По инициативе Вируского кинофонда, в Силламяэ, Кохтла-Ярве, Кивиыли и Нарва-Йыэсуу прошли показы кино под открытым небом. По словам организаторов, жителям этих городов мероприятие понравилось. Вируский кинофонд хочет продолжить этот формат в будущем году, добавив в программу больше европейского кино, сообщает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Отзывы абсолютно положительные. Даже в социальных медиа было много лайков. Сейчас для нас настолько позитивный импульс, что мы хотим продолжить такой же формат и в следующем году", - сказала координатор Вируского кинофонда Пийя Тамм.

Для жителей Силламяэ показ ночного кино стал уже традиционным и прошел во второй раз. По мнению городских чиновников, это интересная инициатива и возможность для людей посмотреть лучшее отечественное кино.

"Да, это отличная альтернатива, потому что содержать кинотеатр на постоянной основе было в Силламяэ достаточно нерентабельно, а вот так, в добавление к серии летних мероприятий, очень здорово. Для людей это дополнительная возможность выйти пообщаться, посмотреть новое кино. Я думаю, это можно продолжить и разнообразить ассортимент фильмов", - отметил председатель комиссии горсобрания Силламяэ Владимир Высоцкий.