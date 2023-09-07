Две трети жителей Эстонии считают, что Кая Каллас должна подать в отставку

Такое количество респондентов ответили "да" или "скорее да" на вопрос "Считаете ли Вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?".

27% ответили "нет" или "скорее нет", еще 6% затруднились с ответом, пишет ERR.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным на прошлой неделе, настроение общества практически не изменилось: тогда за отставку премьер-министра высказались 66% респондентов. В опросе, проведенном 25 августа, отставку Каллас поддерживали 57% респондентов.

Отставку Каллас почти поголовно поддерживают избиратели оппозиционных партий: 99% сторонников EKRE, 94% сторонников Центристской партии и 91% сторонников Isamaa.

Среди партий правительственной коалиции большинство поддерживает отставку Каллас только среди сторонников Социал-демократов (57%).

Между тем уход премьер-министра считают правильным лишь 31% избирателей Eesti 200 и 19% - Партии реформ.

Кроме того, 72% участников опроса сочли, что скандал со связанным с Россией бизнесом мужа Каи Каллас нанес ущерб международной репутации Эстонии.