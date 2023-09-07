Айво Петерсону предъявили обвинение в госизмене

Айво Петерсону, Дмитрию Роотси и Андрею Андронову после задержания были предъявлены подозрения в создании отношений, направленных против Эстонской Республики. Основываясь на собранных в ходе производства доказательствах и судебной практике, государственная прокуратура решила предъявить Айво Петерсону и Дмитрию Роотси обвинение в государственной измене, а Андрею Андронову - в ненасильственных действиях против Эстонской Республики. Все обвиняемые содержатся под стражей.

В случае признания виновным в государственной измене предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до двадцати лет или пожизненного тюремного заключения. Признание виновным в совершении ненасильственных действиях против Эстонской Республики со стороны иностранца наказывается лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.

Перед выборами Петерсон побывал в России и Донбассе. Он участвовал в передаче одного из главных кремлевских пропагандистов Соловьева, а также снял в оккупированном Россией Донбассе несколько видеосюжетов для своей предвыборной кампании. В Эстонию он вернулся только в прошлый понедельник. На Нарвском пограничном пункте с ним несколько часов беседовали чиновники, но в тот раз его не арестовали.

После мартовских выборов в Рийгикогу Петерсон сказал "Северному побережью", что съездил в Донбасс и Москву, чтобы понять, как там настроены в отношении Эстонии. По его словам, угроза исходит не оттуда, а из Эстонии - от определенных политических сил и радикалов. "Общество радикализуется, и меня это очень тревожит. Сейчас (у эстонских властей) руки свободны, они могут делать что хотят - сегодня с русскими, завтра с эстонцами, которые тоже недовольны. Это уже диктатура, и я имею право говорить об этом", - сказал он, добавив, что намерен превратить движение свое движение "Koos/Вместе" в партию, которая сможет держать ситуацию под контролем, чтобы люди не вышли на улицы.

В качестве кандидата Объединенной левой партии Эстонии Петерсон набрал в Ида-Вирумаа 3968 голосов, однако этого не хватило, чтобы попасть в Рийгикогу, так как партия не перешагнула 5-процентный порог, а до личного мандата Петерсону не хватило около тысячи голосов.