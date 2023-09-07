Председателем правления Ида-Вируской центральной больницы снова стал Тармо Тохвер

Совет Ида-Вируской центральной больницы избрал вновь председателем правления Тармо Тохвера, который был одним из двух кандидатов на эту должность, прошедших во второй тур конкурса.
Служебный контракт Тармо Тохвера действителен до 30.11.2023, а с 1.12.2023 с ним будет заключен новый контракт сроком на пять лет.
По словам председателя совета Антона Диева, на собрании была пламенная дискуссия, в ходе которой обсуждали, кто из двух кандидатов лучше подходит на должность председателя правления. «Оба кандидата оказались сильными и конкурентоспособными, ввиду чего было непросто сделать выбор. Учитывая, что у Тармо Тохвера уже есть двухгодичный опыт работы председателем правления, полученная докторская степень в области технических наук, получаемая сейчас степень магистра по управлению финансами, что важно для стратегического руководителя, у него были преимущества», - сообщил Антон Диев.
В правление Ида-Вируской центральной больницы входят: председатель правления Тармо Тохвер, главный врач Пилле Летюка, а также руководитель по сестринству и опыту пациента Ксения Верховская.