Дороже всего обходится обучение одного ученика на острове Рухну, дешевле всего - в Нарве

В самоуправлениях Эстонии сумма, необходимая для обучения одного ученика в школе, различается почти в шесть раз в зависимости от муниципалитета.
В среднем обучение одного ребенка в общеобразовательной школе в прошлом учебном году стоило 5092 евро, сообщили утренние теленовости ERR.
По данным Министерства образования и науки, дороже всего обучение детей было на острове Рухну, где в прошлом году на одного ученика было потрачено более 22 000 евро. Следующей по дороговизне была волость Вормси, за ней следовала волость Кихну.
Годовые затраты на образование ребенка в стране были самыми низкими в Нарве - 3 800 евро. За Нарвой следуют Таллинн и Раквере.
Стоимость обучения в Вильянди, Выру и Тарту также составила менее 4500 евро.