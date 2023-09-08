Пт, 8.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Дороже всего обходится обучение одного ученика на острове Рухну, дешевле всего - в Нарве

Эрик Калда
Facebook
Comments
1 сентября в Нарвской Ваналиннаской основной школе.
1 сентября в Нарвской Ваналиннаской основной школе. Фото: Илья Смирнов

В самоуправлениях Эстонии сумма, необходимая для обучения одного ученика в школе, различается почти в шесть раз в зависимости от муниципалитета.

В среднем обучение одного ребенка в общеобразовательной школе в прошлом учебном году стоило 5092 евро, сообщили утренние теленовости ERR.

По данным Министерства образования и науки, дороже всего обучение детей было на острове Рухну, где в прошлом году на одного ученика было потрачено более 22 000 евро. Следующей по дороговизне была волость Вормси, за ней следовала волость Кихну.

Годовые затраты на образование ребенка в стране были самыми низкими в Нарве - 3 800 евро. За Нарвой следуют Таллинн и Раквере.

Стоимость обучения в Вильянди, Выру и Тарту также составила менее 4500 евро.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх