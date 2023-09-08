Терик: тандем «Кийк-Кылварт» был бы для Эстонии гораздо полезнее, чем правительство реформистов

По словам председателя Ныммеского отделения центристов Тийта Терика, оба кандидата являются сильными и достойными.

«Танель Кийк хорошо зарекомендовал себя в работе на государственном уровне - будучи руководителем бюро премьер-министра и дважды министром.

Под руководством Михаила Кылварта город Таллинн сделал большой скачок в развитии. Кийк и Кылварт могли бы составить очень сильный тандем, который реализовывал бы важные для общества проекты. Сильная региональная и социальная политика наряду с развитой экономикой улучшит качество жизни людей.

В рамках поддержки местных самоуправлений, как это было во времена Юри Ратаса и Яака Ааба, мы обязательно вернулись бы к вопросу строительства Таллиннской больницы. Напомню, что реализация этого проекта была отменена Партией реформ.

В Нымме есть сторонники как одного, так и другого кандидата. Независимо от того, кто победит, они должны будут сотрудничать между собой», - сказал Терик.