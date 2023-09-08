Сколько в Эстонии проживает бабушек и дедушек?

В Эстонии живет 215 687 бабушек, и они составляют 64% от общего количества бабушек и дедушек. Поскольку ожидаемая продолжительность жизни у мужчин ниже, чем у женщин, то дедушек значительно меньше: а именно на 91 761 человека (всего насчитывается 123 926 дедушек).

Средний возраст бабушек — 68 лет. Дедушки несколько моложе, их больше всего в возрасте 66 лет. Средний возраст дедушек — 66 лет. При этом бабушки и дедушки есть очень разных возрастов: самым молодым — меньше 40 лет (171 бабушка, 33 дедушки); 66 бабушек старше 100 лет, дедушек в этом возрасте всего трое.

У 25% бабушек и дедушек есть 1 внук или внучка, у 26% — 2 и у 18% — 3 внука. Есть и многодетные бабушки и дедушки: у семи бабушек и шести дедушек есть более 30 внуков.

С несовершеннолетним внуком живет 15 171 бабушка (7% бабушек) и 4463 дедушки (4% дедушек).

Поскольку ожидаемая продолжительность жизни у женщин больше, чем у мужчин, то бабушки часто живут одни. В частности, одиноко проживает 32% бабушек. Результаты переписи населения 2021 года также показали, что по группам населения именно женщины пенсионного возраста чаще всего живут одиноко. Одиноко проживает 15% дедушек.

В Эстонии живет 59 833 прабабушки и прадедушки. Из них 76% — прабабушки (45 357). Есть также 812 прапрабабушек и прапрадедушек, из которых 92% (747) — прапрабабушки.

У почти четверти (24%) несовершеннолетних детей есть две бабушки и двое дедушек, однако у 10%, к сожалению, в живых не осталось ни одного из бабушек и дедушек.