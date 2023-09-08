ГАЛЕРЕЯ ⟩ Имя министра на стенах домов? В Нарве началось переименование красноармейских улиц

Подрядчик Нарвской горуправы, которая, в свою очередь, прежде заручилась согласием квартирных товариществ, начал смену адресных табличек на пяти переименованных улицах Нарвы.

Всего изготовлено и будут смонтированы сто табличек и 26 дорожных знаков.

Начало работам было положено 8 сентября на улице Мадизе, носившей вплоть до этой осени имя красноармейца Игоря Графова. Улица Алексея Юханова стала улицей Вяйке-Раквере, улица Арсентия Бастракова - улицей Масина, улица Михаила Горбача - улицей Сеэдри, улица 26 Июля - улицей Юули.

Аналогичную смену табличек Нарвская горуправа организовывала в апреле на переименованных коммунарских улицах Антса Даумана (теперь Кивилинна) и Альберта-Аугуста Тиймана (ныне Солдина). В тот раз решение принимало Нарвское городское собрание, в этот раз оно не соглашалось на переименование, поэтому соответствующее постановление принял региональный министр Мадис Каллас.