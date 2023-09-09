У Вируской тюрьмы новый директор

- Цель службы тюрем - направлять заключенных и находящихся под уголовным надзором к законопослушанию. Чтобы добиться этого, служащий тюрьмы должен быть настойчивым и требовательным и в то же время хорошо знать людей и уметь общаться. У Айна Анслана имеются все вышеназванные качества, чтобы в качестве директора тюрьмы содействовать достижению этой цели, - говорит министр юстиции Калле Лаанет.