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У Вируской тюрьмы новый директор

Северное побережье
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Айн Анслан вступает в должность с 1 ноября.
Айн Анслан вступает в должность с 1 ноября. Фото: Justiitsministeerium

Министр юстиции Калле Лаанет назначил на должность с 1 ноября нового директора Вируской тюрьмы: им станет нынешний начальник вооруженного подразделения службы тюрем Айн Анслан.

- Цель службы тюрем - направлять заключенных и находящихся под уголовным надзором к законопослушанию. Чтобы добиться этого, служащий тюрьмы должен быть настойчивым и требовательным и в то же время хорошо знать людей и уметь общаться. У Айна Анслана имеются все вышеназванные качества, чтобы в качестве директора тюрьмы содействовать достижению этой цели, - говорит министр юстиции Калле Лаанет.

Айн Анслан руководил командой вооруженного подразделения из полусотни членов, в задачи которого входили спецобучение и спецзадания. Кроме того, он ранее работал на нескольких руководящих должностях в Вируской тюрьме.

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