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ОПРОС ⟩ В Нарве теплоснабжение подорожало c сентября на 84 процента, что будете делать?

Илья Смирнов
, журналист
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja
Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Лийна КОТКАС, молодая мама:

- Наверное, придется что-то урезать в своем обычном бюджете - и просто платить, другого варианта не вижу. Как раз вчера обсуждали это с друзьями и говорили, что зависит от финансового состояния каждого: кем-то тяжело переносится, а у кого-то есть запас и переносится нормально. А вообще, все в шоке.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Эльдар САЛМАНОВ, председатель квартирного товарищества:

- Будем утеплять дом, других вариантов нет. На этом что-то сэкономим, но придется вложиться. А вообще это безобразие: разом на 84 процента повышать тариф на отопление ни в одной нормальной европейской стране позволять себе не должны.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Эльфрида ВАРФОЛОМЕЕВА, пенсионерка:

- Что делать, платить надо! Будем на чем-то экономить, как и все остальные. На лекарствах много не сэкономишь, а на еде можно немножко, одежду и так старую донашиваем.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Даниил ВОЛОЦКОЙ, волонтер:

- Сложно ответить, я живу с мамой, и, конечно, нам очень сложно справляться с оплатой квартиры. Хотя квартира наша собственная, отдаем за нее столько, что словно платим аренду. Постоянно слышим новости о подорожании, и от этого волна негатива.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Роман САБУРОВ, пенсионер:

- Я не поверил - думал, шутка, когда услышал, что отопление подорожает почти в два раза. Теперь нам придется как-то выкраивать больше денег из домашнего бюджета. Экономить сможем только на продуктах, больше не на чем.

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