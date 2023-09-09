ОПРОС ⟩ В Нарве теплоснабжение подорожало c сентября на 84 процента, что будете делать?

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik Лийна КОТКАС, молодая мама: - Наверное, придется что-то урезать в своем обычном бюджете - и просто платить, другого варианта не вижу. Как раз вчера обсуждали это с друзьями и говорили, что зависит от финансового состояния каждого: кем-то тяжело переносится, а у кого-то есть запас и переносится нормально. А вообще, все в шоке.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik Эльдар САЛМАНОВ, председатель квартирного товарищества: - Будем утеплять дом, других вариантов нет. На этом что-то сэкономим, но придется вложиться. А вообще это безобразие: разом на 84 процента повышать тариф на отопление ни в одной нормальной европейской стране позволять себе не должны.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik Эльфрида ВАРФОЛОМЕЕВА, пенсионерка: - Что делать, платить надо! Будем на чем-то экономить, как и все остальные. На лекарствах много не сэкономишь, а на еде можно немножко, одежду и так старую донашиваем.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik Даниил ВОЛОЦКОЙ, волонтер: - Сложно ответить, я живу с мамой, и, конечно, нам очень сложно справляться с оплатой квартиры. Хотя квартира наша собственная, отдаем за нее столько, что словно платим аренду. Постоянно слышим новости о подорожании, и от этого волна негатива.