Анвар Самост: Как долго это может продолжаться?

Разумеется, премьер-министру и председателю Партии реформ Кае Каллас не нравится отвечать на повторяющийся изо дня в день вопрос, намерена ли она уйти в отставку. На фоне этой явно тревожащей неприятности журналисту вроде меня странно было бы жаловаться, что разные люди каждый день спрашивают, сколько еще времени может пройти до ухода премьер-министра в отставку.
Ведь правильного ответа никто не знает, но на основании прежнего опыта было бы корректно сказать, что времени может пройти еще очень много.
В газете "Постимеэс" 22 мая 2012 года была опубликована статья тогдашнего члена Партии реформ Сильвера Мейкара "О финансировании партий. Честно", в которой он признавался, что жертвовал в казну партии деньги, которые не были его собственными и о происхождении которых он не знал, а также намекал, что это делали также некоторые другие реформисты. "Эти деньги давал мне в конверте Калев Лилло, занимавший тогда руководящий пост в конторе Партии реформ. Перед пожертвованием мне позвонил генеральный секретарь партии Кристен Михал и спросил, согласен ли я поддержать партию", - писал Мейкар, не называя детально суммы.
Государственная прокуратура в тот же день начала уголовное производство для проверки утверждений Мейкара. До сведения общественности тут же стали доходить и другие подтверждения использования такой же схемы.
Кристен Михал и Райн Розиманнус бегали от камеры "Delfi". Вице-председатель Партии реформ Юрген Лиги назвал заявление Мейкара угрозой безопасности. Занимавший должность министра юстиции Михал и премьер-министр Андрус Ансип в отставку не подали. Журналисты изо дня в день задавали тот же вопрос политикам Партии реформ и их коалиционному партнеру "Isamaa". Возникла конструкция в стиле "52-е мая", ознаменовавшая увязание в казавшемся бесконечным скандале. В конце июля рейтинг Партии реформ достиг самого высокого за полтора года уровня. Лишь в конце августа он начал снижаться.
Ведь знакомая ситуация?
Когда же Михал ушел в отставку? Послужит ли это для нас каким-то индикатором в 2023 году?
Дело шло к Рождеству, и в течение всего этого периода кризис в глазах общественности разрастался. До ухода Михала прокуратура успела закончить уголовное дело, однако опубликовала небывалое, тянущее чуть ли не на повесть постановление, в котором госпрокурор Хейли Сепп объясняла, что собранные доказательства не позволяют предъявить обвинения, но не снимают также подозрения, что подозреваемые все-таки совершали преступления. Много насмешек вызывали казавшиеся невероятными объяснения допрошенных реформистов относительно того, где они брали наличность: кто-то доставал из тумбочки, кто-то просил у тещи.
Недовольство росло. Проводились пикеты. Депутат парламента от Партии реформ Кая Каллас опубликовала в своем блоге пост, в котором писала: "И все же, когда я читаю опубликованные протоколы следствия, мое мнение склоняется в одну сторону. И, к сожалению, оно не поддерживает представленную партией точку зрения". Каллас призывала партию взять на себя политическую ответственность и говорила, что при чтении протоколов у нее не сложилось впечатление, "будто говорили правду". Именно в ответ на это Юрген Лиги произнес известную фразу, что у Каллас имеются только "большие красивые глаза над закрытым обычно на собраниях ртом".
"Ответ не получен на главный вопрос: как супруг премьер-министра, строившей от имени Эстонии во всем мире бескомпромиссную мораль в отношении России, мог во время войны, в течение полутора лет, действовать в бизнесе, доходы от которого поступали из ведущей войну России?"
Анвар Самост, журналист
Между прочим, член правления Партии реформ Валдо Рандпере сказал примерно в то же время, что в обществе есть "очень голосистая группа, которой очень хорошо удается сделать себя слышимой в медиаканалах", и эти люди создали атмосферу, в которой они обладают монополией на истину. Даже удивляет, насколько история повторяется, не правда ли?
Прошло шесть месяцев.
Разумеется, теперь может пройти больше времени, ведь Партия реформ имеет в парламенте целых 37 мест, по сравнению с 33 местами после выборов 2011 года. Однако может пройти и меньше, так как внутрипартийная динамика у реформистов не та, что в период правления Ансипа.
Отличием является и то, что даже по сравнению со скандалом вокруг финансирования нынешний кризис прост и ясен. Главный вопрос: как супруг премьер-министра, строившей от имени Эстонии во всем мире бескомпромиссную мораль в отношении России, мог во время войны, в течение полутора лет, действовать в бизнесе, доходы от которого поступали из ведущей войну России? Этот вопрос ответа не получил, напротив - премьер-министр нападала на спрашивающих и на оппозиционные партии, обвиняла президента в преследовании и неоднократно заявляла, что не понимает, в чем ее обвиняют.