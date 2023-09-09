Анвар Самост: Как долго это может продолжаться?

Ведь правильного ответа никто не знает, но на основании прежнего опыта было бы корректно сказать, что времени может пройти еще очень много.

В газете "Постимеэс" 22 мая 2012 года была опубликована статья тогдашнего члена Партии реформ Сильвера Мейкара "О финансировании партий. Честно", в которой он признавался, что жертвовал в казну партии деньги, которые не были его собственными и о происхождении которых он не знал, а также намекал, что это делали также некоторые другие реформисты. "Эти деньги давал мне в конверте Калев Лилло, занимавший тогда руководящий пост в конторе Партии реформ. Перед пожертвованием мне позвонил генеральный секретарь партии Кристен Михал и спросил, согласен ли я поддержать партию", - писал Мейкар, не называя детально суммы.

Государственная прокуратура в тот же день начала уголовное производство для проверки утверждений Мейкара. До сведения общественности тут же стали доходить и другие подтверждения использования такой же схемы.