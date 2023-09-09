ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Хелен Сильдна

Хелен Сильдна доставит в эти выходные в Нарву звуки, краски и запахи. Проходящий под ее руководством вот уже шестой год фестиваль городской культуры "Station Narva" - это стремительно набравшая обороты карусель, на которой крутятся музыканты, художники, повара… Плюс к тому дискуссии, семинары и экскурсии.
С одной стороны, этот фестиваль стал воротами, через которые можно приехать из остальной Эстонии и открыть для себя Нарву, с которой по-прежнему связано много мифов и тайн. С другой стороны, фестиваль Сильдна пригоняет на домашнюю станцию нарвитян вагоны, открыв двери которых можно увидеть такие грани культуры, которые отличаются от привычных. Это собственный выбор каждого - либо заинтересоваться и расширить свою картину мира, либо просто пройти мимо.
Можно быть уверенными в том, что "Station Narva" добавляет в культурную жизнь осенней столицы пестроты и дает повод говорить о Нарве не только как о городе бесконечных проблем и опасностей. Важно и то, что к организации фестиваля Сильдна, ставшая одним из заступников Ида-Вирумаа, привлекает с каждым годом все больше местных людей.
Может быть, этот фестиваль также опережает свое время, однако шаг за шагом приближение к этому будущему - это тоже совсем неплохой выбор.