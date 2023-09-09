ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Хелен Сильдна

С одной стороны, этот фестиваль стал воротами, через которые можно приехать из остальной Эстонии и открыть для себя Нарву, с которой по-прежнему связано много мифов и тайн. С другой стороны, фестиваль Сильдна пригоняет на домашнюю станцию нарвитян вагоны, открыв двери которых можно увидеть такие грани культуры, которые отличаются от привычных. Это собственный выбор каждого - либо заинтересоваться и расширить свою картину мира, либо просто пройти мимо.

Можно быть уверенными в том, что "Station Narva" добавляет в культурную жизнь осенней столицы пестроты и дает повод говорить о Нарве не только как о городе бесконечных проблем и опасностей. Важно и то, что к организации фестиваля Сильдна, ставшая одним из заступников Ида-Вирумаа, привлекает с каждым годом все больше местных людей.