В маленькой галерее Ахтмеской библиотеки открылась выставка под названием "Семейная палитра" - бабушка, мама и внучка представили свои картины. И хотя интересы и почерк у каждой свой, гости вернисажа убедились: творческие души поют в унисон.

Представитель старшего поколения Светлана Петрова сказала, что устроить совместную выставку было ее спонтанной идеей - хотелось поддержать дочь Диану, которая стала изображать животных, и получается настолько живо, что когда она показала один из рисунков своему коту, он зашипел...

- Для любого художника выставка - это главный стимул для продолжения, - подчеркнула Светлана. - Стали готовиться, а тут нечаянная радость - приехала из Англии внучка Юлия, предложили присоединиться. Она выпускница Ахтмеской школы искусств, есть коллекция живописи и графики, которую нигде не показывала.

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