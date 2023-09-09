В маленькой галерее Ахтмеской библиотеки открылась выставка под названием "Семейная палитра" - бабушка, мама и внучка представили свои картины. И хотя интересы и почерк у каждой свой, гости вернисажа убедились: творческие души поют в унисон.

Представитель старшего поколения Светлана Петрова сказала, что устроить совместную выставку было ее спонтанной идеей - хотелось поддержать дочь Диану, которая стала изображать животных, и получается настолько живо, что когда она показала один из рисунков своему коту, он зашипел...