ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Раздражающее значение символов

Естественно, изменилось также значение всей российской символики, как, например, и символы гитлеровской Германии стали для остального мира неприемлемыми, после того как та развязала войну против своих соседей.

Эстонское государство отреагировало быстро и запретило использование всей российской символики таким образом, когда это можно истолковать как оправдание направленной против украинского народа агрессии. С того момента полиция напряженно следила за выполнением закона и предупреждала, что будет действовать очень решительно.

Ясно, что большую часть людей эмоционально выводит сейчас из себя любое использование в Эстонии российских флага, герба или любой другой символики. Тем не менее такое случается - как с провокационными целями, так и нечаянно. Как, например, в описанном в сегодняшнем "Северном побережье" случае, когда человек был оштрафован только за имевшийся в салоне автомобиля коврик с контуром России.

Использованные с провокационной целью символы мы видели, например, в Нарве 9 мая прошлого года во время скоплений народа у советского танка, куда, например, один человек пришел с пакетом от булки, цветовой дизайн которого напоминал цвета георгиевской ленточки.