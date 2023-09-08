ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Раздражающее значение символов

С 24 февраля прошлого года все связанное с Россией кардинально изменилось для нас. То, что наш восточный сосед агрессивен и враждебен к своим соседям, было известно уже раньше, если посмотреть на нападение на Грузию в 2008 году, а также на совершенную шестью годами позже агрессию против Крыма и Восточной Украины. Однако прошлогодний февраль, очевидно, разрушил и последние иллюзии у тех, кто до сих пор пытался как-то понять действия Путина.
Естественно, изменилось также значение всей российской символики, как, например, и символы гитлеровской Германии стали для остального мира неприемлемыми, после того как та развязала войну против своих соседей.
Эстонское государство отреагировало быстро и запретило использование всей российской символики таким образом, когда это можно истолковать как оправдание направленной против украинского народа агрессии. С того момента полиция напряженно следила за выполнением закона и предупреждала, что будет действовать очень решительно.
Ясно, что большую часть людей эмоционально выводит сейчас из себя любое использование в Эстонии российских флага, герба или любой другой символики. Тем не менее такое случается - как с провокационными целями, так и нечаянно. Как, например, в описанном в сегодняшнем "Северном побережье" случае, когда человек был оштрафован только за имевшийся в салоне автомобиля коврик с контуром России.
Использованные с провокационной целью символы мы видели, например, в Нарве 9 мая прошлого года во время скоплений народа у советского танка, куда, например, один человек пришел с пакетом от булки, цветовой дизайн которого напоминал цвета георгиевской ленточки.
Ясно, что в нынешней ситуации, когда все хоть немного ассоциирующееся с Россией может раздражать и тревожить людей, простому человеку зачастую непросто понять, где проходит граница между разрешенным и запрещенным. Тем более что об этом спорят даже юристы. И тут возникает оправданный вопрос: зачем обычному человеку вообще нужно использовать в современной Эстонии какие-то символы государства-агрессора, если он знает, что большую часть общества это раздражает?