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Карта восточного соседа без Крыма разрешена ⟩ Экспонировавшая российскую символику нарвитянка выиграла в суде у полиции

Эрик Калда
, журналист
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Публичное экспонирование российской символики, которое можно истолковать в качестве поддержки антиукраинской агрессии, в Эстонии запрещено. Некоторые случаи дошли также до суда.
Публичное экспонирование российской символики, которое можно истолковать в качестве поддержки антиукраинской агрессии, в Эстонии запрещено. Некоторые случаи дошли также до суда. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Суд оправдал проживающую в Нарве женщину, которую оштрафовали после того, как пограничник обнаружил в ее автомобиле резиновый коврик с российской символикой.

Примерно в четыре часа утра 6 декабря прошлого года Ирина выезжала на автомобиле в Петербург, чтобы поздравить своего внука, перед тем как он пойдет в школу. Однако при выезде внимание эстонского пограничника привлек маленький резиновый коврик на приборной доске, на котором была изображена карта России в цветах российского флага с надписью желтыми буквами "Россия".

Полиция выписала штраф

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