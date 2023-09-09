Карта восточного соседа без Крыма разрешена ⟩ Экспонировавшая российскую символику нарвитянка выиграла в суде у полиции

Суд оправдал проживающую в Нарве женщину, которую оштрафовали после того, как пограничник обнаружил в ее автомобиле резиновый коврик с российской символикой.
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Примерно в четыре часа утра 6 декабря прошлого года Ирина выезжала на автомобиле в Петербург, чтобы поздравить своего внука, перед тем как он пойдет в школу. Однако при выезде внимание эстонского пограничника привлек маленький резиновый коврик на приборной доске, на котором была изображена карта России в цветах российского флага с надписью желтыми буквами "Россия".