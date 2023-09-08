Председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат подала в отставку

Стольфат написала в заявлении, что подает в отставку с 11 сентября.

В понедельник, 11 сентября, состоится заседание Нарвского горсобрания. На нем должны рассмотреть вотумы недоверия председателю горсобрания Татьяне Стольфат и ее заместителю Вадиму Орлову. В повестке дня также выборы новых председателя и зампреда горсобрания.

Вотумы недоверия Татьяне Стольфат и Вадиму Орлову были инициированы 17 августа депутатами от фракции Центристской партии "На благо Нарвы" и фракции ""Respekt".

Стольфат стала председателем Нарвского горсобрания 23 марта, а Вадим Орлов был избран зампредом 20 апреля. Еще одним зампредом является Наталия Умарова, которая состоит во фракции Центристской партии "На благо Нарвы", ей недоверие выражать не будут.

По данным ERR, кандидатом на пост председателя горсобрания от новой коалиции станет Марина Шурупова (ЦП "На благо Нарвы"), а в зампреды выдвинут Владимира Жаворонкова ("Respekt").