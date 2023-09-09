Власти Нарвы смело мечтают перевезти музыкальную и художественную школы на остров Кренгольм

Культурный квартал "Manufaktuur" два года назад получил от Рийгикогу обещание денежной поддержки, но с той поры на кренгольмском острове не началось ничего напоминающего масштабное строительство. Более того, министр культуры недавно высказал сомнение в разумности вложений в культурный объект на границе с агрессивной Россией, когда российские туристы являются персонами нон-грата. И тем не менее проект отнюдь не заброшен, а сохраняет перспективу и надежду на поддержку от нарвского самоуправления.
Решение о финансировании проекта "Manufaktuur" было принято Рийгикогу в 2021 году, когда его народные избранники постановили поддержать строительство и реконструкцию ряда объектов культуры государственного значения в Нарве, Тарту, Раквере и Таллинне. Несмотря на духоподъемное одобрение со стороны депутатов на Тоомпеа, в Нарве проект кренгольмского культурного квартала не начал тут же развиваться в галопирующем темпе.
Одним из тормозящих факторов стали сомнения депутатов в Нарвском городском собрании, которым весной 2023 года предложили первый черновик учредительного договора для целевого фонда "Kreenholmi Kultuurikvartal", который надо создать на троих городу с владельцем кренгольмской недвижимости и Министерством культуры. Проект договора был раскритикован в городском собрании тогда правившей коалицией и отложен. Из уст депутата-критика Вадима Орлова прозвучало мнение о том, что "город Нарву фактически втягивают в очень рискованный бизнес развития недвижимости". Ведь речь идет о частной недвижимости Кренгольмской мануфактуры, принадлежащей шведскому капиталу (см. инфоящик).
За Кренгольмом стоит шведский частный капитал
- Предприятия Кренгольмской прядильно-ткацкой мануфактуры, основанной в 1857 году, попали по итогам приватизации в конце 20-го века в руки шведской текстильной компании "Boras Wäfveri". В период окончательного сворачивания производства в 2007-2008 годах фабрики закрылись и шведская компания обанкротилась, а вся недвижимость была продана эстонской компании "Narva Gate" за 350 миллионов эстонских крон.
- ТОО "Narva Gate" было учреждено в 2007 году теми же шведскими бизнесменами для содержания и в перспективе развития архитектурного памятника Кренгольмской мануфактуры, но уже без текстильного производства. Сейчас конечным бенефициаром "Narva Gate" является 73-летний швед Матс Хельмер Стефанус Габриельссон.
- Одной из первоначальных утопических идей шведского бизнеса было - разместить на острове Кренгольм прямо у границы с Россией комплекс казино. Позднее думали построить там новый комплекс Академии МВД и при ней жилой квартал. Ничего из этого так и не получилось.
- После основательной зачистки здания и дворы текстильных фабрик Кренгольма стоят за забором и под охраной преимущественно пустующими. Время от времени они становятся творческой площадкой для деятелей сценических искусств, иногда киноплощадкой, а также популярным объектом экскурсий.
- Со второго десятилетия 21-го века Кренгольмская бывшая мануфактура стала известной благодаря прежде всего привезенной сюда постановке Тартуского Нового театра "Кремлевские соловьи", а также ежегодному фестивалю "Дни оперы в Нарве". Проводятся в бывших цехах и другие мероприятия.
- В 2021 году Рийгикогу включил остров Кренгольм, а точнее представленный оттуда проект культурного квартала "Manufaktuur", в список софинансируемых объектов культуры государственного значения. Это смелое политическое решение, с учетом того, что недвижимость находится в частных руках.
Второй фактор, затормозивший реализацию идеи, - разрыв связей с Россией, на гостей из которой Нарва рассчитывала и по части культурного квартала.
Нынче осенью городское собрание берется снова обсуждать условия возможного партнерства с Минкультом и представителем владельца кренгольмской недвижимости. Строчку про участие города в строительстве культурного квартала можно найти среди прочих обещаний нового коалиционного соглашения нарвских депутатов, составленного не далее как в середине августа.
Художественная и музыкальная школы и прочие объекты
Мэр Нарвы Катри Райк предполагает, что город напополам с владельцем недвижимости должны будут оплатить ремонт старого моста, ведущего на кренгольмский остров. "Это логично, что город сделает квартал культуры доступным, а это значит - дорога и мост", - сказала градоначальница.
Во-вторых, городу принадлежит парк рядом с Кренгольмской мануфактурой, которому требуется благоустройство. И еще одно дело, которым должен озаботиться город, по словам мэра, это укрепление берега в сухом русле реки Нарва в районе бывших фабрик, а прежде - поиск фондовых денег для этого.
Если благоустройство парка обойдется сравнительно недорого, то во что обойдутся партнерам ремонт моста и укрепление берегов в сухом русле - нет пока ни малейшего представления. Ясно, что нужно искать софинансирующие фонды.
Параллельно с этим уже планируется, как сказала Катри Райк, что город Нарва возьмет себе в аренду в будущем квартале культуры. Обсуждается вариант перевезти туда городские музыкальную и художественную школы. "Это ни в коей мере еще не решенный вопрос", - подчеркнула Райк, предвидя возражения горожан, кому наверняка не понравится возить детей в творческие школы, переехавшие на дальнюю кренгольмскую окраину.
- Если Нарва хочет стать культурной столицей Европы в 2037 году, тогда нам нужна эта кренгольмская база, - уверена Катри Райк. - Если посмотреть первоначальный проект, который "Narva Gate" передавал в парламент, то там действительно говорится о туристах из России, но далеко не только о них. Нарва сейчас не должна страдать от того, что Россия воюет, поэтому мы двигаемся дальше с этим проектом.
Райк надеется, что Нарва останется популярным и в известном смысле модным городом, но для этого городу нужны как новый просторный конференц-центр, так и площадки для всевозможных лагерей и мероприятий.
Новые гостиница и конференц-центр
Руководитель проекта в "Narva Gate" Вильяр Пахомов рассказал, что в последние несколько месяцев они занимались как раз уточнением списка возможных объектов в будущем культурном квартале. Рассчитывали на сорокалетнюю перспективу будущий образовательный центр, в котором разместились бы городские музыкальная и художественная школы.
По словам Пахомова, "Narva Gate" пока планирует совершенно минимальную арендную плату для городских учреждений - 30-40 евро за квадратный метр на один год. "По таким ценам нигде невозможно что-то арендовать", - напомнил он.
- Наш большой интерес заключается в том, чтобы нарвитяне привыкли бывать там (в кренгольмском культурном квартале) каждый день и привыкли пользоваться теми возможностями, которые будет давать этот культурный центр, - поясняет Пахомов. - Если бы художественная и музыкальная школы оказались в кренгольмском культурном квартале, то это открыло бы для них очень много дополнительных возможностей. Я тут говорю о разных новых залах и выставочных площадях, о синергии с другими частями культурного центра и так далее.
Вильяр Пахомов напомнил, что наряду с дотацией со стороны государства точно такую же сумму должен будет инвестировать в культурный квартал "Manufaktuur" и частный капитал. "Это значит, в Нарве появятся новая большая гостиница и разные услуги, а это дает уверенность, что в 2028 или 2029 году на территории Кренгольма может открыться очень большой и хороший конференц-центр, в коих в Эстонии большая нужда".
План "Б" - без участия Нарвы
Возможно ли развитие кренгольмского острова и недвижимости бывшей мануфактуры без участия властей Нарвы? Это будет зависеть от Министерства культуры, отвечает на поставленный вопрос о плане "Б" член правления ТОО "Narva Gate" Яанус Микк.
- Согласно ли министерство идти с этим проектом дальше без города Нарва? "Narva Gate" согласен идти дальше, но логично же, что если мы строим такой огромный центр в столь важном для Нарвы месте, тогда важно, чтобы и город был заинтересован в этом, - полагает Микк, очень надеющийся, что город в лице депутатов городского собрания согласится на трехстороннее партнерство.
Как сообщила мэр Нарвы Катри Райк, Нарвский департамент городского развития и экономики в настоящее время готовит новый проект решения для городского собрания об учреждении целевого фонда, чтобы нарвские депутаты смогли его рассмотреть предположительно в октябре.
- Лично я верю в развитие культурного квартала. В свое время я верила в Нарвский колледж и ратушу, а сейчас верю в этот проект, - говорит мэр Нарвы. - Мы, конечно, можем стоять на одном месте и жаловаться, но другой вариант - взять на себя какой-то риск и двигаться дальше, - заключила Райк.