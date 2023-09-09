Власти Нарвы смело мечтают перевезти музыкальную и художественную школы на остров Кренгольм

Здания и дворы бывших текстильных фабрик Кренгольма по плану должны стать благоустроенным и современным культурным кварталом "Manufaktuur". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

- Если Нарва хочет стать культурной столицей Европы в 2037 году, тогда нам нужна эта кренгольмская база, - уверена Катри Райк. - Если посмотреть первоначальный проект, который "Narva Gate" передавал в парламент, то там действительно говорится о туристах из России, но далеко не только о них. Нарва сейчас не должна страдать от того, что Россия воюет, поэтому мы двигаемся дальше с этим проектом.

Райк надеется, что Нарва останется популярным и в известном смысле модным городом, но для этого городу нужны как новый просторный конференц-центр, так и площадки для всевозможных лагерей и мероприятий.

Новые гостиница и конференц-центр

Руководитель проекта в "Narva Gate" Вильяр Пахомов рассказал, что в последние несколько месяцев они занимались как раз уточнением списка возможных объектов в будущем культурном квартале. Рассчитывали на сорокалетнюю перспективу будущий образовательный центр, в котором разместились бы городские музыкальная и художественная школы.

По словам Пахомова, "Narva Gate" пока планирует совершенно минимальную арендную плату для городских учреждений - 30-40 евро за квадратный метр на один год. "По таким ценам нигде невозможно что-то арендовать", - напомнил он.