Министерство изучает альтернативные модели организации общественного транспорта

Министерство регионального развития и сельского хозяйства начало исследование с целью поиска альтернативных моделей общественного транспорта в Эстонии.
Варианты включают в себя передачу функций центров общественного транспорта Министерству регионального развития и сельского хозяйства или Государственному центру общественного транспорта; также рассматривается вопрос о снижении роли местных самоуправлений, пишет ERR.
Глава отдела общественного транспорта Министерства по делам регионов Андрес Руубас ранее заявил СМИ, что обеспокоенность вызывают небольшие центры общественного транспорта. Один из ключевых вопросов исследования - какова будет роль местных самоуправлений при новой организации транспорта. Однако нельзя, чтобы эта роль совсем исчезла, поскольку самоуправления лучше знают местные условия.
"Министерство региональных дел и сельского хозяйства заказывает анализ того, какая административная модель общественного транспорта в Эстонии будет наиболее устойчивой. В настоящее время общественный транспорт в стране организован посредством девяти центров общественного транспорта, а также волостей Сааремаа и Хийумаа. Однако Эстония слишком мала, чтобы позволить себе такую раздробленность. Но какова правильная модель, какие услуги необходимы и в чем заключается роль местных самоуправлений - это и есть предмет данного исследования", - пояснил Руубас.