Все больше людей попадают в больницу из-за ос

Например, с 1 мая по 25 августа в ЭМО Пярнуской больницы обращались 56 раз по поводу укусов ос. В то же время в прошлом году было зафиксировано всего 22 случая, пишет rus.postimees.

Заведующая службой неотложной медицинской помощи Пярнуской больницы Марит Ыун рассказала, что в случае укуса основной проблемой является аллергическая реакция. Более тяжелые случаи, требующие медицинского вмешательства, в первую очередь, связаны с отеком дыхательных путей и затруднением дыхания.

Насколько плачевной станет ситуация, зависит в первую очередь от организма человека и области укуса. Ыун объяснила, что если оса ужалит голову или шею, аллергическая реакция возникает чаще. «В этом случае не думайте и вызывайте скорую», - посоветовала она.

Если у человека диагностирована аллергия, при выезде на природу необходимо принимать назначенные врачом лекарства от аллергии. Главный специалист Управления охраны природы Департамента окружающей среды Тармо Эвестус отметил, что хотя осы живут рядом с нами с весны до осени, мы начинаем замечать их только в конце лета, когда количество гнезд и количество насекомых в них увеличивается. «Поскольку осень стала теплее, ос стало больше», - назвал он одну из причин, почему их так много в этом году.