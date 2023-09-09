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Энели Ефимова завоевала третью медаль на чемпионате мира

Эрик Калда
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

Энели Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом (2.26,29) в заключительный день юниорского чемпионата мира в Израиле.

Золотую медаль завоевала канадка Алексанн Лепаж (2.24,70), опередившая японку Мину Накадзаву на 0,87 секунды, а Ефимову - на 1,59 секунды, пишет rus.delfi.

Ефимовой не хватило 15 сотых до собственного эстонского рекорда.

Таким образом, 16-летняя Ефимова завершила юношеский чемпионат мира с тремя медалями и полным комплектом наград. Помимо сегодняшней бронзы, эстонка также завоевала золото на дистанции 50 м брассом (30,42) и серебро на дистанции 100 м брассом (1.06,58).

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