Энели Ефимова завоевала третью медаль на чемпионате мира

Золотую медаль завоевала канадка Алексанн Лепаж (2.24,70), опередившая японку Мину Накадзаву на 0,87 секунды, а Ефимову - на 1,59 секунды, пишет rus.delfi .

Таким образом, 16-летняя Ефимова завершила юношеский чемпионат мира с тремя медалями и полным комплектом наград. Помимо сегодняшней бронзы, эстонка также завоевала золото на дистанции 50 м брассом (30,42) и серебро на дистанции 100 м брассом (1.06,58).