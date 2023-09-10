Проблема преемственности учителей усугубляется уходом опытных педагогов

Если раньше считалось, что проблема преемственности учителей прежде всего вызвана нехваткой преподавателей, то теперь большую озабоченность вызывает уход опытных учителей из профессии, прокомментировала эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико.

"Число учителей, покидающих эстонские школы, колеблется между 1200 и 1900 в год, что составляет 8-12% преподавателей ежегодно. Опытные учителя, находящиеся на пике своей карьеры, составляют треть от общего числа уходящих преподавателей", - сказала она, отметив, что рост числа краткосрочных трудовых договоров в эстонских школах также играет определенную роль в этих показателях.

В 2021/22 учебном году из общеобразовательных школ Эстонии временно или окончательно ушли 1704 учителя, из них 24% - в возрасте 60 лет и старше. Наибольшую долю среди ушедших составляют учителя активного трудоспособного возраста - 76%. Далее следуют учителя в возрасте от 40 до 59 лет - 30%, то есть учителя, находящиеся в середине карьерного пути. Кроме того, предыдущие исследования показали, что треть начинающих преподавателей покидают профессию в течение первых трех лет.

Центр мониторинга развития отмечает, что, учитывая минимальную зарплату учителей, уход одного опытного преподавателя, работающего на полной ставке, означает для школы дополнительные расходы в размере не менее 10 000 евро. В частности, учитываются затраты на замену учителя.