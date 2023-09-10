Незаконное кладбище домашних животных беспокоит дачников Нарвы

Члены нарвских садоводческих товариществ «Энергетик-2» и «Койт» обратились к городским властям Нарвы с просьбой помочь разрешить проблему с кладбищем домашних животных по соседству.
По словам заявителей, это неофициальное захоронение, не соответствующее требованиям.
Согласно обращению, дикие животные выкапывают останки из земли, они воняют и создают риск заражения.
Обращение дошло до заместителя председателя горсобрания Натальи Умаровой, которая, в свою очередь, направила соответствующее письмо мэру Нарва-Йыэсуу Максиму Ильину.
"Прошу городскую управу Нарва-Йыэсуу обратить внимание на эту проблему и оперативно принять все законные меры для ликвидации незаконного места захоронения домашних животных и предотвращения опасности для здоровья людей", - написала она мэру.
С аналогичным письмом Умарова обратилась в Департамент окружающей среды.