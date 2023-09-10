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Незаконное кладбище домашних животных беспокоит дачников Нарвы

Эрик Калда
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Незаконное кладбище беспокоит нарвских дачников.
Незаконное кладбище беспокоит нарвских дачников. Фото: Частный архив

Члены нарвских садоводческих товариществ «Энергетик-2» и «Койт» обратились к городским властям Нарвы с просьбой помочь разрешить проблему с кладбищем домашних животных по соседству.

По словам заявителей, это неофициальное захоронение, не соответствующее требованиям.

Согласно обращению, дикие животные выкапывают останки из земли, они воняют и создают риск заражения.

Обращение дошло до заместителя председателя горсобрания Натальи Умаровой, которая, в свою очередь, направила соответствующее письмо мэру Нарва-Йыэсуу Максиму Ильину.

"Прошу городскую управу Нарва-Йыэсуу обратить внимание на эту проблему и оперативно принять все законные меры для ликвидации незаконного места захоронения домашних животных и предотвращения опасности для здоровья людей", - написала она мэру.

С аналогичным письмом Умарова обратилась в Департамент окружающей среды.

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Ключевые слова

Нарва
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