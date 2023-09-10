МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.09-14.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 10 сентября

* В Нарве с 11.00 до 16.30 - фестиваль "Station Narva": в "VitaTiim" (ул. Тулевику, 7) с 11.00 до 13.00 - завтрак по-нарвски (15 евро), в Нарвской арт-резиденции с 11.00 до 16.00 - гриль и отдых в честь завершения сезона в саду Кренгольма, а также кинопрограмма, на кухне Нарвской арт-резиденции в 12.00 и 15.00 - обед в японском стиле (35 евро). Подробно: www.stationnarva.ee.

* В Тудулиннаском народном доме на II этаже в 12.00 - мероприятие в рамках тематической серии "Kohtumishetked" / "Мгновения встреч" к 440-летию первого упоминания о Тудулинна: встреча в комнате родного края, знакомство с экспозицией и различными материалами.

* На мызе Сака в 14.00 - "Kauneid laule läbi aegade" / "Прекрасные песни сквозь время", концерт Вольдемара Куслапа по случаю дня бабушек и дедушек.

* В Нарве в центре "Fama" в 14.00 - концерт Анне Вески.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - концерт по случаю дня бабушек и дедушек: выступает ансамбль "Перелаз" украинского общества "Два кольоры", уголок рукоделия и танцевальная мастерская, встреча с Виктором Новиковым, автором выставки, работающей последний день.

Вторник, 12 сентября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки "Minu hinge värvid" / "Цвета моей души" Ирины Диус.

СПОРТ

Среда, 13 сентября

* В Старом городе Нарвы в 18.00 - старт Нарвской среды ориентирования.

Четверг, 14 сентября

* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт этапа четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Среда, 13 сентября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия для взрослых. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.

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