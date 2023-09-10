МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.09-14.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 10 по 14 сентября.
КУЛЬТУРА
Воскресенье, 10 сентября
* В Нарве с 11.00 до 16.30 - фестиваль "Station Narva": в "VitaTiim" (ул. Тулевику, 7) с 11.00 до 13.00 - завтрак по-нарвски (15 евро), в Нарвской арт-резиденции с 11.00 до 16.00 - гриль и отдых в честь завершения сезона в саду Кренгольма, а также кинопрограмма, на кухне Нарвской арт-резиденции в 12.00 и 15.00 - обед в японском стиле (35 евро). Подробно: www.stationnarva.ee.
* В Тудулиннаском народном доме на II этаже в 12.00 - мероприятие в рамках тематической серии "Kohtumishetked" / "Мгновения встреч" к 440-летию первого упоминания о Тудулинна: встреча в комнате родного края, знакомство с экспозицией и различными материалами.
* На мызе Сака в 14.00 - "Kauneid laule läbi aegade" / "Прекрасные песни сквозь время", концерт Вольдемара Куслапа по случаю дня бабушек и дедушек.
* В Нарве в центре "Fama" в 14.00 - концерт Анне Вески.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - концерт по случаю дня бабушек и дедушек: выступает ансамбль "Перелаз" украинского общества "Два кольоры", уголок рукоделия и танцевальная мастерская, встреча с Виктором Новиковым, автором выставки, работающей последний день.
Вторник, 12 сентября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки "Minu hinge värvid" / "Цвета моей души" Ирины Диус.
СПОРТ
Среда, 13 сентября
* В Старом городе Нарвы в 18.00 - старт Нарвской среды ориентирования.
Четверг, 14 сентября
* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт этапа четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Среда, 13 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия для взрослых. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.