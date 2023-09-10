Ратас: если будет продолжена политика реформистов, наше общество ждет рост неравенства

Сегодняшняя политическая ситуация в стране зашла в тупик, а замешанная в скандале премьер-министр и Партия реформ лишь усугубляют ее. Кажется само собой разумеющимся, что глава правительства, призывающая всех следовать своему моральному компасу, понимая важность своих слов, уйдет в отставку, сказал председатель Центристской партии Юри Ратас на внеочередном конгрессе партии в Пайде.
«Однако Кая Каллас продолжает держаться за свое кресло, забыв про заботу о государстве. Эстонию ожидает долгосрочный экономический спад. Все важные отрасли производства находятся в упадке. По мнению экспертов, быстрого восстановления экономики не предвидится», - сказал Ратас.
Занимавший с 2016 по 2021 год пост премьер-министра Ратас напомнил, что после кратковременного спада в пандемию коронавируса экономика Эстонии восстановилась быстрее, чем экономики других европейских стран. Сегодня же экономический спад в Эстонии самый большой. И что делает Партия реформ? Она повышает налог с оборота и подоходный налог, чтобы найти деньги на оплату обещанной ею налоговой реформы. Благодаря этой реформе доходы тех, кто зарабатывает наиболее высокую зарплату, вырастут на 100 евро в месяц, а получающих равную медианной зарплату – на шесть центов в месяц», - подчеркнул Ратас.
По словам Ратаса, если будет продолжена политика Партии реформ, наше общество ждет рост неравенства. «Большая проблема сегодняшней коалиции – отсутствие стратегического видения. Сосредоточенность лишь на бюджетном равновесии и при этом ломка справедливой налоговой системы никуда нас не приведут. Нынешнее правительство не способно спасти экономику Эстонии. Реформисты выглядят уставшей партией, у которой закончились идеи», - сказал Ратас.