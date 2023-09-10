До 18 сентября можно выдвигать кандидатов на премии в области интеграции

Министерство культуры и Фонд интеграции призывают выразить признательность людям и организациям, деятельность которых способствует интеграции, выдвинув их в кандидаты на соответствующие премии. Кандидатов можно выдвинуть в четырех номинациях до 18 сентября 2023 года.
В этом году Министерство культуры и Фонд интеграции в 24-й раз вручат премии наиболее выдающимся деятелям в области интеграции. Премии присуждаются людям и организациям с 1999 года.
«Премии в области интеграции - это общественное признание тем, кто помогает находить и ценить все то, что объединяет разные культуры и общины в Эстонии. Иными словами, тем, кто вносит вклад в развитие и сохранение сплоченности нашего общества. Как и сама интеграция, это признание основывается на мнениях каждого из нас - на предложениях каждого из нас, кому следует выразить признательность», - сказала руководитель по вопросам культурного многообразия Фонда интеграции Аве Хярсинг.
Премии присуждаются в четырех номинациях: «Золотой фонд интеграции» (популяризация культурного многообразия Эстонии и долгосрочная целенаправленная деятельность по содействию интеграции); «Создатель диалога культур года» (претворение в жизнь проектов по налаживанию сотрудничества между людьми с разным родным языком); «Искра года» (человек или организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции); «Вестник года» (формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов).
Лауреаты будут награждены министром культуры Хейди Пурга на торжественной церемонии в декабре. Выбирать лауреатов будет комиссия, состоящая из экспертов в данной области. Каждый лауреат получит премию в размере 1000 евро.
«В номинациях «Создатель диалога культур года», «Искра года» и «Вестник года» мы просим выдвигать в кандидаты людей и организации за деятельность, которую они начали в прошлом году и завершат в сентябре этого года. В номинации «Золотой фонд интеграции» приветствуются деятели, которые вносят свой вклад в интеграцию на протяжении многих лет. Условия и правила выдвижения кандидатов опубликованы на сайте Фонда интеграции», - пояснила Аве Хярсинг.
Выдвигать кандидатов на премии в области интеграции можно до 18 сентября 2023 года. Для этого необходимо заполнить анкету, опубликованную на сайте Фонда интеграции, и отправить ее по адресу taotlus@integratsioon.ee с пометкой «Премии в области интеграции 2022-2023».
Лауреаты премий в области интеграции за последние 5 лет:
Золотой фонд интеграции*
2022 Елена Скульская и Марью Лауристин
2021 премия не присуждалась
2020 Объединение народов Эстонии (Eestimaa Rahvuste Ühendus)
2019 Союз татарской культуры Ида-Вирумаа (Ida-Virumaa Tatari Kultuuri Ühing)
2018 Центр интеграции Ида-Вирумаа (Ida-Virumaa Integratsioonikeskus)
Создатель диалога культур
2022 Shiftworks OÜ во главе с Хелен Силдна
2021 Институт Эстонии (Eesti Instituut)
2020 Центр помощи беженцам (Eesti Pagulasabi)
2019 Международный центр (Rahvusvaheline Maja)
2018 Силламяэское общество защиты детей
Искра года
2022 Ану Лууре и Наталья Мялицина (Украинская школа Таллиннской Лиллекюлаской гимназии)
2021 Женская сборная Эстонии по фехтованию (Sofiit Klubi)
2020 НСО Changemakers
2019 Logistika Pluss
2018 Aнна Миронова
Вестник года
2022 Отдел по связям с общественностью Эстонского Национального музея
2021 Тийна Пяртель
2020 Аркадий Попов
2019 Андрей Хусаинов
2018 премия не присуждалась
* До 2021 года «Вестник культуры года»