До 18 сентября можно выдвигать кандидатов на премии в области интеграции

В этом году Министерство культуры и Фонд интеграции в 24-й раз вручат премии наиболее выдающимся деятелям в области интеграции. Премии присуждаются людям и организациям с 1999 года.

«Премии в области интеграции - это общественное признание тем, кто помогает находить и ценить все то, что объединяет разные культуры и общины в Эстонии. Иными словами, тем, кто вносит вклад в развитие и сохранение сплоченности нашего общества. Как и сама интеграция, это признание основывается на мнениях каждого из нас - на предложениях каждого из нас, кому следует выразить признательность», - сказала руководитель по вопросам культурного многообразия Фонда интеграции Аве Хярсинг.

Премии присуждаются в четырех номинациях: «Золотой фонд интеграции» (популяризация культурного многообразия Эстонии и долгосрочная целенаправленная деятельность по содействию интеграции); «Создатель диалога культур года» (претворение в жизнь проектов по налаживанию сотрудничества между людьми с разным родным языком); «Искра года» (человек или организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции); «Вестник года» (формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов).

Лауреаты будут награждены министром культуры Хейди Пурга на торжественной церемонии в декабре. Выбирать лауреатов будет комиссия, состоящая из экспертов в данной области. Каждый лауреат получит премию в размере 1000 евро.