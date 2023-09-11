Число эстонских туристов в гостиницах Ида-Вирумаа за год подросло, а зарубежных - снизилось

По данным Департамента статистики, в июле 2023 года в предприятиях по размещению в общем по Эстонии остановилось более 481000 туристов, включая тех, кто приезжали по рабочим делам - таковых меньшинство. Это на 1% больше, чем в том же месяце годом ранее, и на 43% больше, чем в июне текущего года. По сравнению с июлем 2022 года в предприятиях по размещению было больше зарубежных и меньше местных туристов.

- Численность зарубежных туристов еще не достигла июльского уровня докризисного 2019 года и была более чем на четверть меньше, однако по сравнению с июлем 2022 года зарубежных туристов было на 6% больше, - сообщила ведущий аналитик Департамента статистики Хельги Лаурмаа.

Фото: Statistikaamet

Количество местных туристов в общем по Эстонии в июле по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 4%. В то же время их оказалось на 24% больше, чем в июле допандемийного 2019 года.

Считая отдельно иностранных гостей: по-прежнему больше всего останавливаются в гостиницах Эстонии туристы из Финляндии - их доля составляет 52% от общего числа зарубежных туристов. Далее следуют Латвия, Германия, Литва, Швеция, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша и страны Азии. Из стран Азии прибыло на половину больше туристов, чем в том же месяце годом ранее, однако их количество все еще более чем вдвое ниже допандемического уровня.