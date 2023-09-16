- Пьеса "Вдова полковника на курорте, или Врачи ничего не знают" родилась несколько лет назад в краеведческом музее Нарва-Йыэсуу, являющемся частью "Vaivara Sinimägede Sihtasutus". Но теперь она отправилась в странствие и то и дело обретает новые пласты.

- Да, идея пьесы возникла во время поисков новых ида-вируских приключений и была задумана как обед. Как и говорилось в рекламном объявлении: вдова полковника вернулась из положения активного больного к выполнению домашних гражданских обязанностей и по этому поводу приглашает на скромный обед, где рассказывает о своих переживаниях и никому другому не дает ни слова. Я помню, что Вера [организатор питания Вера Эхер. - Ред.] в первый раз приготовила на обед маленькие бутерброды с рыбой, жаркое из кролика и пирожные.