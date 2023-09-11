В Эстонии начался крупнейший э-понедельник

- Э-понедельник превратился в крупнейшую в стране кампанию, в ходе которой предприятия представляют свои лучшие предложения, - говорит Тыну Вяэт, исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли, организующего э-понедельники. - В э-понедельник оборот электронной коммерции увеличивается по сравнению с обычным днем в три раза. Это свидетельствует о том, что покупателям предоставляют действительно аппетитные специальные предложения - зачастую скидки не менее 20-30%.

Вяэт прогнозирует, что в этот день покупки сделают не менее 100 тысяч человек, причем любимым выбором покупателей станут электроника, одежда и спортивные товары: "В предыдущие дни кампании средняя корзина покупок увеличивалась на 30% по сравнению с обычным днем, мы ожидаем такого же роста и в этот раз".

Исследования электронной коммерции показывают, что девять из десяти жителей Эстонии сталкивались с электронным шоппингом, а 86% жителей страны активно совершают покупки в интернете. Электронная коммерция составляет уже почти четверть общего оборота розничной торговли в Эстонии. Например, каждый второй покупатель электроники и косметики приобретает нужные товары в интернет-магазине. Потребители также предпочитают электронные каналы, когда речь идет о бытовой технике и книгах.

- В сравнении с международными игроками у наших интернет-магазинов есть свои козыри и сильные стороны: например, быстрая комплектация и доставка, оперативное общение с клиентами на эстонском языке, а также наличие товаров, которые можно отправить в тот же день, - добавил Вяэт.