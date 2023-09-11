В Эстонии начался крупнейший э-понедельник

В понедельник, 11 сентября, проходит крупнейшая на сегодняшний день совместная кампания интернет-магазинов в Эстонии - э-понедельник. Предполагается, что свои специальные предложения предложат более 300 интернет-магазинов, в которые заглянут в поисках скидок не менее 100 тысяч покупателей.
- Э-понедельник превратился в крупнейшую в стране кампанию, в ходе которой предприятия представляют свои лучшие предложения, - говорит Тыну Вяэт, исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли, организующего э-понедельники. - В э-понедельник оборот электронной коммерции увеличивается по сравнению с обычным днем в три раза. Это свидетельствует о том, что покупателям предоставляют действительно аппетитные специальные предложения - зачастую скидки не менее 20-30%.
Вяэт прогнозирует, что в этот день покупки сделают не менее 100 тысяч человек, причем любимым выбором покупателей станут электроника, одежда и спортивные товары: "В предыдущие дни кампании средняя корзина покупок увеличивалась на 30% по сравнению с обычным днем, мы ожидаем такого же роста и в этот раз".
Исследования электронной коммерции показывают, что девять из десяти жителей Эстонии сталкивались с электронным шоппингом, а 86% жителей страны активно совершают покупки в интернете. Электронная коммерция составляет уже почти четверть общего оборота розничной торговли в Эстонии. Например, каждый второй покупатель электроники и косметики приобретает нужные товары в интернет-магазине. Потребители также предпочитают электронные каналы, когда речь идет о бытовой технике и книгах.
- В сравнении с международными игроками у наших интернет-магазинов есть свои козыри и сильные стороны: например, быстрая комплектация и доставка, оперативное общение с клиентами на эстонском языке, а также наличие товаров, которые можно отправить в тот же день, - добавил Вяэт.
- Э-понедельник - это организуемый Эстонским союзом электронной торговли день онлайн шоппинга, в рамках которого различные интернет-магазины в течение 24 часов предлагают потребителям скидки.
- Кампания длится с первых секунд 11 сентября до полуночи - 23:59.
- Эстонский союз электронной торговли проверил данные всех участвующих интернет-магазинов, чтобы обеспечить безопасный и удобный шоппинг.
- Совместная акция эстонских интернет-магазинов э-понедельник проходит четыре раза в год - в марте, мае, сентябре и ноябре.
- Первая кампания э-понедельника состоялась в 2014 году.
- Эстонский союз электронной торговли - зонтичная организация, в которую входят около 500 предприятий со всей Эстонии. Среди прочего союз выдает знаки доверия безопасным местам шоппинга.
- Смотрите также: www.e-smaspaev.ee