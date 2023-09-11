Временная защита украинским военным беженцам продлится еще полтора года

Начиная с 10 сентября изменился порядок временной защиты, предоставляемой Эстонией украинским военным беженцам. Если раньше она предоставлялась на год и ее продлевали каждый раз опять на год, то теперь временная защита предоставляется до марта 2025 года как тем, кто ходатайствует о ней впервые, так и тем, кто просит ее продлить. Об этом нововведении проинформировал Департамент полиции и пограничной охраны.

Временная защита - это одна из разновидностей международной защиты, которая в случае чрезвычайных обстоятельств позволяет предоставить защиту большому количеству людей в упрощенном порядке. После нападения России на Украину Европейский Союз принял решение о том, что страны-члены будут предоставлять украинским военным беженцам временную защиту на три года. Если часть стран-членов с самого начала предоставляла прибывающим в страну военным беженцам временную защиту сразу на три года, то в Эстонии было принято решение, что временная защита будет предоставляться на год с последующим продлением каждый раз на год. Теперь это положение изменили.

Комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Пылдма пояснила, что срок действия временной защиты (март 2025 года), установленный в Евросоюзе для украинских военных беженцев, закончится через полтора года, поэтому сейчас стало целесообразно предоставлять защиту на чуть более длительный срок, чем это делалось до сих пор. "Введением этого изменения мы сэкономим время как военным беженцам, так и Департаменту полиции и погранохраны; если бы мы продолжили следовать старой практике, то следующей зимой нам нужно было бы продлевать временную защиту военных беженцев на пару месяцев. По существу это ничего не изменило бы, но мы должны были бы понапрасну гонять бежавших от войны людей", - сказала Пылдма.