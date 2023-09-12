ОДИН ВОПРОС ⟩ Поддерживаете ли вы направление платежей за загрязнение в регион, где возникает ущерб?

Председатель Ида-Вирумааского объединения в Рийгикогу МАРИС ЛАУРИ (Партия реформ):

- Большая, чем прежде, часть экологических сборов могла бы направляться в регионы, пострадавшие от загрязнения или экономической деятельности, наносящей вред окружающей среде. Решение должно быть гибким. Просто стопроцентное направление того или иного сбора самоуправлению может и не быть наилучшим решением.

Во-первых, воздействия могут проявляться в нескольких самоуправлениях, но конкретная наносящая вред деятельность может происходить только в одном самоуправлении. Во-вторых, в самоуправлении с большой территорией большая часть может вообще не пострадать. Представляется разумнее рассмотреть зону влияния конкретной деятельности. Зона воздействия гравийного карьера и дымящего дымохода различна.

В-третьих, вопрос, на что используются полученные деньги, т.е. как обеспечить, чтобы средства, полученные от экологических сборов, шли в первую очередь на благо жителей пострадавших регионов.